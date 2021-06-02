Беглов: Стадион на Евро-2020 будет заполнен наполовину

Заполняемость футбольного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге во время матчей чемпионата Европы составит 50%.

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, вопрос согласован с Роспотребнадзором и другими ведомствами.

Все места общего доступа на Евро-2020 обеспечат средствами дезинфекции, а у болельщиков будут проверять температуру и заставят соблюдать социальную дистанцию, сообщает РИА "Новости".

В мае тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к финальной стадии Чемпионата Европы-2020.

Окончательная заявка будет включать 26 игроков.