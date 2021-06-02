В США российских хакеров подозревают в кибератаке на крупнейшего производителя мяса

Американские власти напрямую контактируют с Россией по поводу кибератаки на филиалы бразильской компании JBS SA - самого крупного производителя мяса в мире.

Как заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома США Карин Жан-Пьер, атака на компанию была осуществлена российскими хакерами. Администрация США предложила компании помощь в расследовании кибератаки.

JBS SA пришло требование о выкупе. В компании заверяют, что подверглись атаке с использованием тех же программ-вымогателей, которые применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, российское правительство непричастно к кибервзлому крупнейшего оператора трудопроводов в США – компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил президент США Джо Байден. При этом глава Штатов отметил, что не исключен вариант нахождения хакеров на территории России.

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