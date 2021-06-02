Reuters: Евросоюз введет санкции против белорусских чиновников

Евросоюз готовит ограничительные меры против белорусского авиаперевозчика "Белавиа".

Санкции также введут в отношении десятка высокопоставленных чиновников из сферы авиации. В результате этого будут заморожены их активы и введен запрет на поездки в ЕС.

Кроме того, на встрече 4 июня послы стран ЕС могут предварительно одобрить запрет для авиакомпаний Белоруссии на полеты и посадку на территории союза, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что Евросоюз к июню намерен ввести против Белоруссии новые ограничительные меры, цель которых - калийная промышленность республики.

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