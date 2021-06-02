02 Июня 2021
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ВОЗ одобрила вакцину Sinovac для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от COVID-19 Sinopharm Sinovac-CoronaVac китайского производства для экстренного применения.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на странице организации в Twitter, это случилось после того, как препарат был признан безопасным и эффективным.

Эта вакцина стала шестым препаратом, получившим от ВОЗ оценку безопасности, эффективности и качества.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил об ажиотаже вокруг российской вакцины "Спутник V" во всем мире.

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Теги: ВОЗ, Sinovac, вакцина



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