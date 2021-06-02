Лавров сообщил об отсутствии иллюзий относительно саммита РФ - США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об ожиданиях Москвы от российско-американского саммита, который пройдет 16 июня в Женеве.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, российская сторона "не строит иллюзий, не пытается создавать впечатление, что там будут какие-то исторические решения".

При этом дипломат отметил важность диалога двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, сообщает "Коммерсант".

Ранее в МИД РФ заявили, что у России и США не совпадают повестки дня в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

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