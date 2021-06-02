02 Июня 2021
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Дайте юристам Пригожина отдохнуть. В "Конкорде" попросили СМИ не вводить читателей в заблуждение

Во вторник, 1 июня, в изданиях «Коммерсантъ», РБК и Newstracker появилась новость о неуплате налогов бывшим директором ставропольской компании «СоюзЭнергоКомплект». Журналисты передают, что владельцем фирмы является некий Евгений Пригожин.

В связи с этим пресс-служба компании «Конкорд» выступила с официальным заявлением. В нём говорится о том, что данные статьи вводят читателей в заблуждение. Так, петербургский предприниматель не имеет отношения к указанной компании, а её истинным владельцем является тёзка Евгения Викторовича по имени и фамилии. При этом отчества у бизнесменов разные: Викторович и Николаевич.

«Сегодня, 1 июня, в указанных изданиях в сети Интернет были размещены статьи о том, что на Ставрополье экс-директора фирмы «СоюзЭнергоКомлект» заподозрили в неуплате 36 млн налогов. Также публикации сообщают, что владельцем организации числится Евгений Пригожин. Согласно выписке ЕГРЮЛ в отношении ООО «СоюзЭнергоКомплект» (ОГРН 1116188001445), в настоящее время её единственным участником действительно является Евгений Николаевич Пригожин», - передаёт пресс-служба компании «Конкорд».

конкорд, заявление, лп(2021)|Фото: vk.com/concordgroup_official/скрин

В связи с этим представители «Конкорда» призывают издания дополнить статьи уточняющими фактами, чтобы у читателей не возникало путаницы.

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Теги: евгений пригожин, конкорд, коммерсант, рбк, союзэнергокомлект



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