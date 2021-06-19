20 Июня 2021
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Происшествия Центральный ФО Москва
склад с пиротехникой (2021) | Фото: vk.com/senin_d

Причиной пожара на складе в Москве могло стать замыкание

Причиной пожара на складе с пиротехникой в Москве могло стать замыкание электросети, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Однако рассматриваются и другие версии произошедшего.Также сообщается, что во время пожара пострадал сотрудник склада и трое пожарных, один из которых госпитализирован.

Напомним, пожар на складе начался в 17.36 по московскому времени. Произошли многочисленные взрывы петард и другой пиротехнической продукции. В ликвидации пожара задействованы 135 человек и 30 единиц техники. С воздуха его тушат три вертолета, с Москва-реки - пожарный катер "Полковник Чернышев".

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Теги: склад с пиротехникой, фейерверк, взрыв, пожар, Лужнецкая набережная



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