Причиной пожара на складе в Москве могло стать замыкание

Причиной пожара на складе с пиротехникой в Москве могло стать замыкание электросети, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Однако рассматриваются и другие версии произошедшего.Также сообщается, что во время пожара пострадал сотрудник склада и трое пожарных, один из которых госпитализирован.

Напомним, пожар на складе начался в 17.36 по московскому времени. Произошли многочисленные взрывы петард и другой пиротехнической продукции. В ликвидации пожара задействованы 135 человек и 30 единиц техники. С воздуха его тушат три вертолета, с Москва-реки - пожарный катер "Полковник Чернышев".