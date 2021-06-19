20 Июня 2021
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Происшествия В России Крым
Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

В Крыму продолжаются восстановительные работы после наводнения: людям дали свет

В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства энергетики РФ, на полуострове восстановлено электроснабжение.

Ранее без света оставались 26,2 тыс. человек. Восстановительные работы вели 93 бригады.

"С 17 июня из-за грозы и ливней происходили отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК "Крымэнерго"). 19 июня в 18.00 восстановительные работы в сетях 6-10 кВ и 0,4 кВ завершены, всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты(2021)|Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты(2021)|Фото: vk.com/aksenovrk

А вот подачей питьевой воды придется подождать. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который сегодня работал в Ялте. Он проехал по всем "горячим точкам".

"Обращаюсь к жителям Ялты и гостям полуострова, которые в это время находятся в южной столице Республики Крым, - в связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня. Вся актуальная информация по данному вопросу будет публиковаться на сайте администрации города Ялты. Обращаю пристальное внимание жителей и гостей Ялты на то, что на сегодняшний день запрещено купаться в акватории города. На данный момент 46 пляжей города нуждаются в очистке", - прокомментировал он.

Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты(2021)|Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты(2021)|Фото: vk.com/aksenovrk

Также Аксенов сообщил, что вчера доложил о ситуации в Крыму президенту России Владимиру Путину и обсудил ликвидацию последствий ЧС с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Было принято решение о создании комиссии, по ликвидации последствий ЧС, вроде той, что действовала в Иркутской области после паводков.

"Для нас первостепенно составить приоритетность по объектам, чтобы, как только вода сойдет, подрядчики могли приступить к выполнению работ. Впереди тяжелая работа по восстановлению абсолютно всей инфраструктуры в пострадавших районах. Все это предстоит сделать в максимально сжатые сроки.Проектирование, строительство и выполнение восстановительных работ будет осуществляться единым подрядчиком. Все средства в полном объеме будут доведены федеральным Правительством по поручению президента", - высказался он.

Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты(2021)|Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты(2021)|Фото: vk.com/aksenovrk

Пострадавшие от паводка крымчане получат выплаты. Их размер станет известен позже, выплаты произведут после того, как составят список пострадавших.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил , что власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.

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Теги: Ялта, наводнение, потоп, керчь, Аксенов, пострадавшие



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