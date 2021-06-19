Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога при продаже квартиры

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания XX Съезда "Единой России" предложил освободить от подоходного налога прибыль от продажи квартиры семьи, где двое и более детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Путин напомнил, что при продаже жилья, которое находится в стоимости менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. И для некоторых семей эта сумма оказывается значительной. Потому они не могут улучшить свои жилищные условия, даже если после рождения еще одного ребенка в квартире стало слишком тесно

"Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. И таким образом мы сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий", — отметил глава государства.

Напомним также, что Владимир Путин во время съезда партии "ЕР" перечислил тех, кто, по его мнению должен возглавить федеральный список "Единой России".

Среди озвученных главой государства кандидатур - министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, и уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.

Позднее съезд согласовал кандидатуры, предложенные Путиным. Всего в избирательном списке более 600 кандидатов в депутаты.