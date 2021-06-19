19 Июня 2021
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Политика В России Краснодарский край
река, вода, природа, экология (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани о предложении президента по очистке рек: "Для нас это долгожданное решение Президента"

Сегодня губернатор Кубани принял участие в работе XX съезде партии «Единая Россия». Краснодарский край на съезде представили 29 делегатов во главе с секретарем регионального отделения «Единой России» Николаем Гриценко, сообщает пресс-служба администрации региона.

В ходе съезда президент Владимир Путин в частности предложил дополнительно выделить порядка 20 миллиардов рублей на очистку рек. Комментируя выступление президента, Вениамин Кондратьев отметил, что дополнительное финансирование необходимо для решения сразу двух серьезных вопросов региона, касающихся водохозяйственного комплекса.

съезд единой россии, путин, съезд, ер(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Для нас это долгожданное решение Президента. Федеральная поддержка в восстановлении и расчистке рек Кубани нам необходима. У нас в крае около 8 тысяч рек. Есть среди них и проблемные участки, и реки, создающие угрозу подтопления населенных пунктов. В случае финансирования средства будут направлены на улучшение водохозяйственного комплекса на территории Краснодарского края", - сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор Кубани подчеркнул, что второй немаловажный вопрос, который край сможет решить – это улучшение мелиорации сельхозземель.

"От того, насколько полноводными будут наши реки в аграрных районах края, зависят урожаи зерна, риса, овощей. Прошлый год был «засушливым». Мы не хотим, чтобы подобная ситуация повторилась, и поэтому нам нужно расчищать и углублять русла рек", – отметил губернатор.

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Теги: съезд единой россии, владимир путин, очистка рек, вениамин кондратьев, мелиорация



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