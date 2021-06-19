Губернатор Кемеровской области посетил пострадавших при падении самолета спортсменов-парашютистов

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня посетил пострадавших при крушении самолета, госпитализированных в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ему доложили о состоянии пострадавших. В настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. В центре охраны здоровья шахтеров работают лучшие специалисты региона, которые неоднократно спасали жизни шахтеров, пострадавших в ДТП. В центре находятся 11 спортсменов-парашютистов. Пять человек находятся в реанимации, их прооперировали. Шесть человек лежат в обычных палатах, еще двое находятся в горбольнице №3 Кемерово. Губернатор намерен посетить и их. Также сообщается, что еще два спортсмена отказались от госпитализации.

"Спортсмены очень волевые люди и, несмотря на трагизм, настроены по-боевому, мечтают быстро восстановиться и опять в небо", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, семьям погибших, и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Размер выплат пока неизвестен.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в 10.00 по местному времени самолет на аэродроме Танай осуществлял тренировочный полет. После взлета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение посадить лайнер на аэродроме вылета. Однако при развороте самолет задел крону дерева крылом и упал на землю.