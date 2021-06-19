19 Июня 2021
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склад с пиротехникой (2021) | Фото: vk.com/senin_d

В Москве взорвался склад с пиротехникой - пожар тушит авиация

Сегодня в Москве на Лужнецкой набережной загорелось одноэтажное здание, в котором размещен склад с пиротехникой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, площадь пожара составляет 500 кв. м.

Фотографии и видеозаписи полыхающего склада разлетелись по соцсетям. На видеороликах, опубликованных Mash, видно, что в самом начале пожара в воздух взлетали тысячи фейерверков.

Номер сложности пожара был повышен со второго до третьего. К тушению огня привлечены силы авиации. Кроме того, пожарные намерены задействовать пожарный катер "Полковник Чернышев".

В настоящий момент пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. Взрывы прекратились.


Из-за пожара сотрудники дорожных служб перекрыли движение - с Фрунзенской набережной до Лужнецкой. По данным дептранса Москвы, из-за пожара изменены маршруты автобусов №64, 216, 255, 809, С12, т79, Б.

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Теги: склад с пиротехникой, фейерверк, взрыв, пожар, Лужнецкая набережная



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