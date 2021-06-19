В Москве взорвался склад с пиротехникой - пожар тушит авиация

Сегодня в Москве на Лужнецкой набережной загорелось одноэтажное здание, в котором размещен склад с пиротехникой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, площадь пожара составляет 500 кв. м.

Фотографии и видеозаписи полыхающего склада разлетелись по соцсетям. На видеороликах, опубликованных Mash, видно, что в самом начале пожара в воздух взлетали тысячи фейерверков.

Номер сложности пожара был повышен со второго до третьего. К тушению огня привлечены силы авиации. Кроме того, пожарные намерены задействовать пожарный катер "Полковник Чернышев".

В настоящий момент пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. Взрывы прекратились.





Из-за пожара сотрудники дорожных служб перекрыли движение - с Фрунзенской набережной до Лужнецкой. По данным дептранса Москвы, из-за пожара изменены маршруты автобусов №64, 216, 255, 809, С12, т79, Б.