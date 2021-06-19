Жителям центральноафриканской столицы Банги раздали гумпомощь от Евгения Пригожина

Наименее обеспеченные жители четвертого округа Банги, столицы Центральноафриканской Республики, получили гуманитарную помощь от российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Сейчас города ЦАР возвращаются к мирной жизни после разгрома вооруженных группировок, орудовавших на территории республики. Стране предстоит проделать большую работу, чтобы преодолеть все последствия разгула банд, нанесших государству колоссальный урон.

Обращаясь к центральноафриканскому народу, Евгений Пригожин отметил, что процесс восстановления не будет легким и быстрым. Однако, подчеркнул предприниматель, народ ЦАР может всецело рассчитывать на поддержку России.

«Россия рада и гордится возможностью помочь президенту Туадера и ЦАР восстановить порядок и стабильность. Убежден, что совместная работа наших государств по обеспечению безопасности в регионе будет продолжаться. Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — заявил Пригожин.

Бизнесмен направил жителям ЦАР крупную партию продуктов питания – местная гуманитарная миссия постепенно распределяет их среди жителей. Акция началась 10 июня с раздачи двух тонн сахара у здания администрации первого района Банги – тогда помощь получили свыше двух тысяч граждан. Представители властей города поблагодарили российского предпринимателя за поддержку: как отметил советник мэра округа Мартьяль Болого, помощь подоспела в самый нужный момент.

В общей сложности в период с 10 по 17 июня продукты и предметы первой необходимости, присланные Евгением Пригожиным, получили более 14 тысяч малообеспеченных граждан ЦАР.