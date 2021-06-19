19 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
цар, банги, негры, гуманитарная помощь (2021) | Фото: РИА ФАН

Жителям центральноафриканской столицы Банги раздали гумпомощь от Евгения Пригожина

Наименее обеспеченные жители четвертого округа Банги, столицы Центральноафриканской Республики, получили гуманитарную помощь от российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Сейчас города ЦАР возвращаются к мирной жизни после разгрома вооруженных группировок, орудовавших на территории республики. Стране предстоит проделать большую работу, чтобы преодолеть все последствия разгула банд, нанесших государству колоссальный урон.

Обращаясь к центральноафриканскому народу, Евгений Пригожин отметил, что процесс восстановления не будет легким и быстрым. Однако, подчеркнул предприниматель, народ ЦАР может всецело рассчитывать на поддержку России.

цар, банги, негры, гуманитарная помощь(2021)|Фото: РИА ФАН

«Россия рада и гордится возможностью помочь президенту Туадера и ЦАР восстановить порядок и стабильность. Убежден, что совместная работа наших государств по обеспечению безопасности в регионе будет продолжаться. Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — заявил Пригожин.

Бизнесмен направил жителям ЦАР крупную партию продуктов питания – местная гуманитарная миссия постепенно распределяет их среди жителей. Акция началась 10 июня с раздачи двух тонн сахара у здания администрации первого района Банги – тогда помощь получили свыше двух тысяч граждан. Представители властей города поблагодарили российского предпринимателя за поддержку: как отметил советник мэра округа Мартьяль Болого, помощь подоспела в самый нужный момент.

цар, банги, негры, гуманитарная помощь(2021)|Фото: РИА ФАН

В общей сложности в период с 10 по 17 июня продукты и предметы первой необходимости, присланные Евгением Пригожиным, получили более 14 тысяч малообеспеченных граждан ЦАР.

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Теги: банги, цар, евгений пригожин, центрально-африканская республика, гуманитарная помощь, банги



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