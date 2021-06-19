Андрей Фурсов: Собянин дискредитирует вакцинацию

Московские власти своими действиями дискредитируют вакцинацию. Так историк Андрей Фурсов прокомментировал в интервью издательству "Книжный мир" идею мэра столицы Сергея Собянина сделать в ресторанах отдельно зоны для вакцинированных и невакцинированных.

"Если они вакцинированы, зачем их сажать отдельно? Им же ничего не угрожает. Собянин, видно, не догоняет, что он таким образом дискредитирует вакцинацию. Если вакцинированные должны сидеть отдельно, значит, им вакцина ничего не дала. То есть коротенькие у тебя мысли, Буратино, нужно сказать в таком случае. Я понимаю, что ему хочется загнать людей в стойло, но, загоняя в стойло, он дискредитирует вакцинацию. Это все равно что убивать муху на стекле лопатой", - сказал Фурсов.

Он считает, что принимаемые властями меры c самого начала были абсолютно неадекватными и фактически создали режим апартеида.