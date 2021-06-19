Путин на съезде "ЕР" назвал тех, кто возглавит список на выборах

Президент России Владимир Путин во время съезда партии "ЕР" перечислил тех, кто, по его мнению должен возглавить федеральный список "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Среди озвученных главой государства кандидатур - министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, и уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.

Отметим, что экс-премьер-министр Дмитрий Медведев в этот список от президента не попал.

Также Путин отметил, что в первой пятерке федерального списка "Единой России" на выборах должны быть как политические тяжеловесы, так и относительно новые лица.

Решение о лидерах примет партийный съезд.