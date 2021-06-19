Сабантуй-онлайн и "Корэш" за авто. Нижневартовск ярко отметил праздник, несмотря на коронавирус

XXI Федеральный Сабантуй, который в этом году проходит в Нижневартовске, состоялся, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе и стране. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы, и вартовчанам пришлось отказаться от значительной части развлекательной программы, как например скачек, перетягивания каната, залезания на столб, боя с подушками и других состязаний. Но, несмотря ни на что, традиционный народный праздник в Нижневартовске состоялся. Для всех желающих наблюдать это действо нашли альтернативу в виде прямого эфира, где любой смог насладиться выступлениями народных ансамблей и Всероссийскими соревнованиями по борьбе "Корэш".

"В этом году мы руководствуемся принципом "Сабантуй в каждый дом". Это значит, что несмотря ни на что, все желающие из любой точки мира могут присоединиться к специально организованной прямой трансляции и наблюдать за мероприятиями онлайн. К сожалению, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, массовые уличные мероприятия были отменены, а оставшиеся события проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Торжественная церемония открытия XXI Федерального Сабантуя состоялось 18 июня на сцене Дворца искусств, где для приглашенных гостей выступили творческие коллективы Нижневартовска и артисты государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Всех присутствующих в зале и смотрящих трансляцию лично поздравила глава ХМАО-Югры Наталья Комарова, которая до этого возложила цветы к подножью памятника Мусе Джалиля – военного корреспондента и татарского поэта, воспевавшего свободу и мужество. Вместе с ней память Героя Советского Союза почтили заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, а также представители общественных организаций.

Комарова отметила сходство мансийского, русского и татарского народов, испокон веков чтящих одни и те же ценности: единство, дружбу и свои традиции. К ее словам присоединился и Василь Шайхразиев, который передал символ Федерального Сабантуя, бронзового крылатого коня "Тулпар", олицетворяющего волю к победе, символ силы, стремительности и творческого созидания, Ульяновской области, где праздник пройдет уже в 2022 г.

"На протяжении многих веков Сабантуй остается для татар самым долгожданным и радостным событием. Это праздник трудолюбивых, смелых, веселых и гостеприимных людей. Везде, где проживают татары, Сабантуй предоставляет нам уникальную возможность прикоснуться к своим культурным истокам, насладиться общением на родном языке, проявить свои лучшие качества и творческие способности. Наш любимый народный праздник гармонично сочетает в себе душевную старину и многоликую современность, воспитывает любовь к родной земле и созидательному труду, укрепляет преемственность поколения. Мы вправе гордиться тем, что наш замечательный праздник прочно вошел в великую летопись многонациональной культуры России, став общим духовным достоянием. Пусть же этот прекрасный праздник добавит вам хорошего настроения и даст новый заряд ярких положительных эмоций", - говорится в поздравительном обращении президента республики Татарстан Рустама Минниханова.

Не обошлось и без награждений югорчан, удостоившихся Благодарственных писем и Почетных грамот от имени губернатора Югры и президента Республики Татарстан. Также жителям округа, внесшим существенный вклад в развитие государственности республики, были вручены медали "100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики". Более того, за сохранение национальной идентичности татарского народа, татаро-башкирскому народному ансамблю "Шатлык" вручили национальные костюмы и сертификат всемирного конгресса татар на приобретение микроавтобуса "Ford Transit".

В заключении официальной части программы, ансамбли и все приглашенные гости в зале исполнили по куплету из двух самых популярных песен в России и Татарстане.

19 мая зрители трансляции смогли поближе познакомиться с культурной жизнью Нижневартовска, в котором на 300 тыс. населения около 40 тыс. составляют татары. В это время спортсмены сразу пяти регионов (ХМАО, Республика Татарстан, Пермский край, Омская область и Москва) готовились к всероссийскому соревнования по борьбе "Корэш", комментировать которую лично приехал мастер спорта международного класса, чемпион всемирной "Универсиады-2013" по борьбе "Корэш" Ильнар Галиев.

Своим мнением о празднике и соревнованиях также поделился председатель национальной культурной автономии башкир Ханты-Мансийска Ришат Ятгаров, который провел рекордные 68 сабантуев, комментировал Конгресс Народов России с участием президента Владимира Путина в 2001 г. и Всемирный Сабантуй башкир в 2019 г.

"Достаточно серьезный уровень проведения, да и призы хорошие. Любой турнир – это пропаганда национальных традиций, истоков башкирско-татарского народов, но борются здесь не только они: тут дагестанцы, народы Кавказа и много русских. Дело же не в разрезе глаз, дело в состоянии души. Поэтому когда борцы выходят на ковер, они жмут друг другу руки, говоря: "Мы уважаем силу". Человека больше центнера оторвать от земли – это каких усилий стоит. Выигрывая эти соревнования, люди покрывают себя славой на все 365 дней в году", - отметил Ришат Ятгаров.

И действительно, под крышей Спорткомплекса "Арена" собрались бороться абсолютные чемпионы мира, победители и чемпионы всероссийских соревнований, действующие чемпионы России, чемпионы "Универсиады", в том числе и действующий чемпион мира Раиль Нургалиев. Каждый из победителей в своей весовой категории получат кубки, но абсолютный лидер соревнований выиграет главный приз – автомобиль от правительства Республики Татарстан.

Для ценителей менее силовых культурных традиций в Нижневартовске в рамках праздника развернуты площадки хантыйского, сибирского подворья, "Про творчество", "Про искусство", "Про космос", выставка декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел "Город мастеров", уличный спортзал и многие другие.

Готовились в Нижневартовске к Федеральному Сабантую-2021 на протяжении двух лет. Эстафета была передана из Москвы, а потому Югра не могла позволить себе уступить столице. В следующем году Сабантуй пройдет в Ульяновской области. Оргкомитет по проведению традиционного народного праздника уже создан и запланировал мероприятия на 18 июня.