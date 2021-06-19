Тверская область стала седьмым регионом, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Тверская область стала седьмым регионом, где была введена обязательная вакцинация против COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU

Информация об этом опубликована в официальном Instagram-аккаунте региона.

"Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Решение будет способствовать сдерживанию дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области. Это позволит продолжить штатную работу предприятий региона, объектов малого и среднего бизнеса, в том числе общественного питания и туризма, загородных оздоровительных лагерей, социальных учреждений, МФЦ. Обязательная вакцинация даст возможность подготовить школы к новому учебному году и избежать перехода на дистанционное обучение", - так власти объясняют необходимость вакцинации.

До 18 июля первым компонентом вакцины должны привить не менее 60% работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, МФЦ, предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов. До 18 августа их должны привить уже вторым компонентом вакцины.

Кроме того, прививку должны поставить чиновникам различных уровней.



Исключение - лица, имеющие противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.

Ранее аналогичные меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.