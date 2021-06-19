В Ялте начали сбор средств для пострадавших от наводнения

В Ялте начали собирать средства для помощи жителям города, пострадавшим от наводнения. Информация об этом размещена на сайте городской администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте указаны все необходимые реквизиты.

"Для желающих оказать помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сообщаем реквизиты для добровольного пожертвования: получатель - УФК по Республике Крым (Администрация города Ялта Республики Крым, л/с 04753206320)", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил , что власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.