Власти Кемеровской области не подтвердили информацию о девяти жертвах крушения самолета

Власти Кемеровской области не подтверждают информацию о девяти погибших при крушении самолета L-410, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Сообщается, что погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести.

"Причины случившегося устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на борту находилось 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в 10.00 по местному времени самолет на аэродроме Танай осуществлял тренировочный полет. После взлета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение посадить лайнер на аэродроме вылета. Однако при развороте самолет задел крону дерева крылом и упал на землю.