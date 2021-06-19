В Краснодарском крае автобус столкнулся с двумя "легковушками" и перевернулся

В Краснодарском крае рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с двумя легковыми автомобилями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ДТП произошло около 8 утра по местному времени, в Славянском районе, на 20 километре автодороги ст. Петровская - Славянск-на-Кубани. После столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся. МЧС сообщили о семи пострадавших. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили о 14 пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних.

Пожарные подразделения проводили работы по транспортировки пострадавших, подача пожарного ствола на охлаждение моторного отсека, отключение АКБ, обеспечение пожарной безопасности.

К работам привлечены от РСЧС 30 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС России 10 человек, три ед. техники.