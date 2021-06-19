Бастрыкин взял под контроль расследование трагедии с рухнувшим самолетом в Кемерово

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина к месту крушения самолета в Кемеровской области направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в 10.00 по местному времени самолет на аэродроме Танай осуществлял тренировочный полет. После взлета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение посадить лайнер на аэродроме вылета. Однако при развороте самолет задел крону дерева крылом и упал на землю.

На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них два члена экипажа. СКР сообщает о гибели четырех человек. Сведения о других возможных погибших и пострадавших выясняются. Также звучала информация о девяти погибших.