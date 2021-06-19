В сельских школах не хватает до половины учителей - эксперт

В сельских школах не хватает учителей по очень многим предметам, в некоторых до половины. Но при этом огромные деньги тратятся на закупку оборудования, которое никто не использует. Об этом на "День ТВ" рассказал доктор физико-математических наук Алексей Савватеев, побывавший в нескольких сотнях российских школ.

Он отметил, что в Москве зарплаты учителей большие - в среднем более 100 тысяч рублей, но заставить многих детей учиться невозможно, а в регионах, где дети не так избалованы и более готовы обучаться, это 15-20 тысяч, где-то и того меньше. И главной проблемой является то, что учить детей некому.

"Кроме того, они, как правило, завалены миллионом каких-то отчетов, бумажек, заполнением планов на обучение, сертификатами на повышение квалификации. Какое повышение квалификации, когда уже, наверное, треть учителей отсутствует?! В типичной школе на селе может не хватать учителей по четырем-пяти предметам, а может и половины не хватать", - рассказал Савватеев.

Он привел письма школьников, рассказав об одном письме из Крыма.

"В нашей школе нет половины учителей по предметным позициям, но – теперь внимание! – в каждом классе стоит экранчик, который полностью готов к включению дистанционного образования. Экранчики стоят очень-очень-очень круглую сумму! То есть в программах по цифровизации участвуют цифры начиная с триллионов рублей в год. И при этом денег на учителя нет! Возникает вопрос: что вообще происходит? Эти экраны стоят, их никто не использует. Это фальшь! Это просто разворовывание народных денег. По-другому назвать это нельзя", - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что во всех программах по цифровизации образования по существу говорится о том, что образование убивали и будут убивать, но "мы сейчас вам объясним, как сделать вид, что там все хорошо".

"Если позиция в том, что учителя надо зачморить, выгнать из школы и заменить его экраном - а это ровно сегодняшняя позиция наших начальников, – никакое движение невозможно", - заключил Савватеев.

Он считает, что Рособрнадзор надо разогнать, а чиновников, продвигающих цифровизацию образования, - отстранить от обсуждения всех вопросов, связанных с образованием. "Ощущение, что людей выгоняют из школ и, видимо, планируют заменить экранами". В результате квалифицированные учителя уходят из школ и занимаются репетиторством, а школа становится неизвестно чем.

Напомним, недавно министр цифрового развития РФ Максут Шадаев открыто признал, что цифровизация навязывается, так как у государства на сельские школы и учителей "денег нет". На возражение, что это нарушение конституционного права на образование, он только пожал плечами и сказал: "Ну, и что?"