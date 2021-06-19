19 Июня 2021
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Александр Крамаренко (2021) | Фото: t.me/rlz_the_kraken

В Магадане приостановлено членство в "ЕР" депутата гордумы, которого подозревают в браконьерстве

Секретарь магаданского отделения "Единой России" Сергей Носов распорядился приостановить членство в партии депутата гордумы Александра Крамаренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения.

Это решение было принято в связи с публикацией в соцсетях фотографии браконьера, которым, предположительно является Крамаренко.

Снимок трупов гусей, из которых была выложена надпись "Чукотка" и сердечко опубликовали в Instagram-сообществе охотников Сибири 10 мая. Однако позже фотографию удалили, но она успела разлететься по соцсетям и СМИ. Интернет-пользователей поразил не только цинизм на фото, но и возможное нарушение закона об охоте (ст. 258 УК РФ - "Незаконная охота"), поскольку сезон на Чукотке был открыт только 15 мая.

Александр Крамаренко(2021)|Фото: t.me/rlz_the_kraken

Александр Крамаренко(2021)|Фото: t.me/rlz_the_kraken

В результате в снимках опознали депутата магаданской гордумы. Сам он свою вину отрицает. СМИ сообщают, что депутат говорит что кадры - фотошоп.

Членство Крамаренко в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов. В полиции эту информацию не комментируют.

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Теги: Александр Крамаренко, утки, трупы, магаданская гордума, единая россия, браконьерство, чукотка



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