В Магадане приостановлено членство в "ЕР" депутата гордумы, которого подозревают в браконьерстве

Секретарь магаданского отделения "Единой России" Сергей Носов распорядился приостановить членство в партии депутата гордумы Александра Крамаренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения.

Это решение было принято в связи с публикацией в соцсетях фотографии браконьера, которым, предположительно является Крамаренко.

Снимок трупов гусей, из которых была выложена надпись "Чукотка" и сердечко опубликовали в Instagram-сообществе охотников Сибири 10 мая. Однако позже фотографию удалили, но она успела разлететься по соцсетям и СМИ. Интернет-пользователей поразил не только цинизм на фото, но и возможное нарушение закона об охоте (ст. 258 УК РФ - "Незаконная охота"), поскольку сезон на Чукотке был открыт только 15 мая.

В результате в снимках опознали депутата магаданской гордумы. Сам он свою вину отрицает. СМИ сообщают, что депутат говорит что кадры - фотошоп.

Членство Крамаренко в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов. В полиции эту информацию не комментируют.