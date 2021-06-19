В затопленной Ялте без вести пропала женщина, 18 человек пострадали

Из-за наводнения в Ялте без вести пропала женщина. Об этом в своем Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас ее разыскивают. 18 человек получили травмы, двое были госпитализированы, один пострадавший прооперирован.

Эвакуировали 608 человек, в том числе 50 детей. В пункты временного размещения направили 90 человек, в настоящий момент в них остаются 36 человек, в том числе четверо детей.

Также власти Ялты сообщают о сходе селевых потоках в поселке городского типа Голубой залив, в поселке Ореанда, Ливадия-2, на ул. Курчатова, Бахчисарайском шоссе, трассе Гончарное-Ялта, Гурзуф, поселке городского типа Кореиз. Подтоплен 101 дом. Воду откачали из 43. 7211 абонента обесточены, 6662 подключены. Подача воды приостановлена во всем городе, ведется подвоз питьевой воды.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил , что власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.