В затопленной Ялте без вести пропала женщина, 18 человек пострадали

19 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Крым
Потоп в Керчи (2021) | Фото: vk.com/badcrimea

В затопленной Ялте без вести пропала женщина, 18 человек пострадали

Из-за наводнения в Ялте без вести пропала женщина. Об этом в своем Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас ее разыскивают. 18 человек получили травмы, двое были госпитализированы, один пострадавший прооперирован.

Эвакуировали 608 человек, в том числе 50 детей. В пункты временного размещения направили 90 человек, в настоящий момент в них остаются 36 человек, в том числе четверо детей.

Также власти Ялты сообщают о сходе селевых потоках в поселке городского типа Голубой залив, в поселке Ореанда, Ливадия-2, на ул. Курчатова, Бахчисарайском шоссе, трассе Гончарное-Ялта, Гурзуф, поселке городского типа Кореиз. Подтоплен 101 дом. Воду откачали из 43. 7211 абонента обесточены, 6662 подключены. Подача воды приостановлена во всем городе, ведется подвоз питьевой воды.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил , что власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Ялта, наводнение, потоп, пострадавшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.06.2021 21:49 Мск Южная Осетия готова оказать помощь Керчи в ликвидации последствий потопа
Ранее 18.06.2021 20:53 Мск Власти Ялты назвали ущерб от паводка колоссальным: жителей призвали оставаться дома
Ранее 18.06.2021 20:30 Мск Потоп в Ялте привел к первой трагедии: поток воды смыл молодого мужчину
Ранее 18.06.2021 14:26 Мск Курортный сезон - 2021 в Крыму: Отключения воды, затопленная Ялта, режим ЧС, нарушение электроснабжения и запрет на въезд


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети