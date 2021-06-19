В Кемеровской области рухнул самолет: задел крылом крону дерева

В Кемеровской области сегодня рухнул самолет L-410, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла примерно в 10.00 по местному времени. Самолет на аэродроме Танай осуществлял тренировочный полет. После взлета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение посадить лайнер на аэродроме вылета. Однако при развороте самолет задел крону дерева крылом и упал на землю.

На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них два члена экипажа. СКР сообщает о гибели четырех человек. Сведения о погибших и пострадавших выясняются.

"В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в ведомстве.

По данным ДОСААФ региона, число погибших возросло до девяти человек.