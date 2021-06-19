Больница-катастрофа за 300 млн: в Екатеринбурге мобильный госпиталь оказался не готов к новой волне ковида

В Свердловской области, как и в других регионах, стала вновь расти заболеваемость коронавирусом. Вчера мэр столицы Сергей Собянин сказал, что у 90% новых заболевших в Москве обнаружен индийский штамм ковида. По оценкам экспертов, через несколько недель новая волна уже в полной мере дойдет и до регионов.

В Свердловской области, по данным оперштаба, на 18 июня зарегистрировано 156 новых случаев, тогда как месяц назад суточный прирост был примерно вдвое меньше. Сегодня в больницах в тяжелом состоянии находятся 309 человек (в реанимации – 158, в том числе на искусственной вентиляции легких – 130 пациентов). Месяц назад тяжелых больных было 245 (129 – в реанимации, 94 – на ИВЛ). В состоянии средней тяжести сегодня 1511 человек, тогда как месяц назад 1451 свердловчан.

Между тем, власти региона, построив мобильный COVID-госпиталь еще в начале пандемии в 2020 году, уже второй год не могут запустить его. Сначала он располагался в "Экспо-центре", потом его решили перенести на Широкую речку и установить на базе Центра медицины катастроф, но пациентов он по-прежнему не принимает, а под лечение ковидных больных перепрофилируется больница для ветеранов и другие лечебницы.

Анекдотичности истории с госпиталем добавляет и недавнее выступление губернатора Евгения Куйвашева в свердловском заксобрании. Глава Среднего Урала весьма патетично и даже нервно призывал усилить борьбу с коронавирусом, который снова расправляет плечи. Однако про мобильный госпиталь и причины того, почему он простаивает, ничего не сказал.

Мы сделали официальный запрос в минздрав Свердловской области, и там нашему изданию отрапортовали, что медицинский мобильный комплекс по улице Светлореченской построен и введен в эксплуатацию в 2020 году. Вопрос о том, как может работать учреждение, если в здании до сих пор не проведены пусконаладочные работы, повис в воздухе. Также корпус в данный момент обесточен, так как на площадке не хватило электрических мощностей.

"Средства на строительство госпиталя, мероприятия по вводу его в эксплуатацию и закупке оборудования для оснащения госпиталя в сумме 313 млн руб. были выделены правительством Свердловской области минздраву Свердловской области для предоставления субсидии ГБУЗ СО "Территориальный центр медицины катастроф". Данные средства освоены в установленном порядке. Медицинский мобильный комплекс имеет статус резервного и рассчитан на 50 койко-мест. В соответствии с приказом министерства здравоохранения Свердловской области от 26 декабря 2020 года, резервный госпиталь создан на случай чрезвычайных ситуаций и будет развернут в зависимости от характера ЧС, медико-тактической обстановки и структуры пострадавших", - пояснили в министерстве здравоохранения региона.

При этом 190,4 млн руб. ушло на покупку самого комплекса, состоящего из двух модулей, и кислородного концентратора. 95,3 млн руб. потратили на приобретение оборудования, мебели и расходных материалов, необходимых для проведения реанимации. 27,4 млн руб. ушло на покупку медицинской мебели и оборудования.

Также в ведомстве поспешили успокоить, что в Свердловском областном госпитале ветеранов войн перепрофилирован только хирургический корпус (410 коек). Поликлиника и психоневрологический корпус продолжают работать в штатном режиме.