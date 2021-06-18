Власти Ялты назвали ущерб от паводка колоссальным: жителей призвали оставаться дома

Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала колоссальным ущерб, нанесенный городу. В своем Facebook, она подвела итоги заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ущерб городу нанесен колоссальный. Работаем по каждому направлению. Ситуация сложная - полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра. Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем. Но в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем - ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города) и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома", - обратилась к жителям и гостям города чиновница.

Она отметила, что особую опасность сейчас представляют мосты на ул. Пушкинская-Боткинская. Их закроют до завершения обследования.

Также мэр призвала автовладельцев убрать автомобили с проезжей части, поскольку вечером в городе будет работать спецтехника. Кроме того, власти продолжают эвакуацию жителей подтопленных домов - эвакуированы 281 человек, из них 49 детей. Их поселили муниципальные пансионаты. Также эвакуированы были туристы из пострадавших гостиниц "Бристоль" и "Ореанда".

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил , что власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.