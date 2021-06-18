Потоп в Крыму привел к первой трагедии: в Ялте поток воды смыл молодого мужчину

В Ялте молодого мужчину смыло мощным потоком воды. Об этом в соцсетях сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Аксенова, погибший - 1995 года рождения.

"Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил Аксенов.

Янина Павленко также выразила соболезнования семье погибшего. По ее словам, инцидент произошел в пгт Краснокаменка.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил , что власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.