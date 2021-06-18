Экс-помощник президента сравнил Путина с основателем Римской империи

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times сравнил Владимира Путина с императором Октавианом, совместившего демократию с монархическим архетипом, сообщает "lenta.ru"

Сурков заявил, что Путин создал "новый тип государства", и что как и основателю Римской империи он сохранил "формальные институты республики" и верность людей.

"Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял ее, а совместил с монархическим архетипом российского правления. Этот архетип работает. Он никуда не девается. (...) В нем есть достаточно свободы и достаточно порядка", — отметил бывший помощник президента.

Говоря об Украине Сурков заявил, что она может превратиться в конфедерацию и выразил мнение, что Украина находится между Россией и Западом, и их геополитическое притяжение разделит страну. При этом борьба за Киев неизбежно продолжится.