Инвестиционный провал вызвал критику команды Беглова в Москве

Петербург теряет свою инвестиционную привлекательность. Об этом свидетельствуют и итоги ПМЭФ-2021, и позиции города в свежем национальном рейтинге регионов по инвестклимату. На федеральном уровне недовольны работой петербургских властей, пишут авторы ТГ-канала «ПОСТПРАВДА».

Петербург упал с четвертого на восьмое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В Москве считают, что ответственность за это лежит на губернаторе Александре Беглове и его администрации.

По информации ТГ-канала, в Администрации Президента состоялось совещание, на котором отметили хорошие показатели Москвы, Тулы и ряда других городов и регионов в части привлечения инвестиций. Петербург же критиковали, ведь на том же ПМЭФ его обошла даже Ленобласть. Город заключил соглашения на сумму более 600 млрд рублей, а Ленобласть – на 1,3 трлн рублей.

Показатели Петербурга в инвестиционной сфере серьезно упали за последний год, но виной тому не коронавирус, а работа руководства. Если верить инсайду авторов «ПОСТПРАВДЫ», то, по мнению федерального центра, не справляются с задачами именно Беглов и его команда: они надеются на помощь Москвы и целевые программы, при этом не стремятся привлекать инвесторов самостоятельно. А тем временем инвестиционная привлекательность Северной столицы продолжает ухудшаться.