19 Июня 2021
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Политика В России Санкт-Петербург
Александровская колонна, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь (2017) | Фото:mytravelbook.org

Инвестиционный провал вызвал критику команды Беглова в Москве

Петербург теряет свою инвестиционную привлекательность. Об этом свидетельствуют и итоги ПМЭФ-2021, и позиции города в свежем национальном рейтинге регионов по инвестклимату. На федеральном уровне недовольны работой петербургских властей, пишут авторы ТГ-канала «ПОСТПРАВДА».

Петербург упал с четвертого на восьмое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В Москве считают, что ответственность за это лежит на губернаторе Александре Беглове и его администрации.

По информации ТГ-канала, в Администрации Президента состоялось совещание, на котором отметили хорошие показатели Москвы, Тулы и ряда других городов и регионов в части привлечения инвестиций. Петербург же критиковали, ведь на том же ПМЭФ его обошла даже Ленобласть. Город заключил соглашения на сумму более 600 млрд рублей, а Ленобласть – на 1,3 трлн рублей.

Показатели Петербурга в инвестиционной сфере серьезно упали за последний год, но виной тому не коронавирус, а работа руководства. Если верить инсайду авторов «ПОСТПРАВДЫ», то, по мнению федерального центра, не справляются с задачами именно Беглов и его команда: они надеются на помощь Москвы и целевые программы, при этом не стремятся привлекать инвесторов самостоятельно. А тем временем инвестиционная привлекательность Северной столицы продолжает ухудшаться.

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Теги: пмэф, губернатор беглов, инвестиционная привлекательность



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