Россия восстанавливает авиасообщение с девятью странами, включая Турцию

Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. С 28 июня авиасообщение восстанавливается с Турцией, США, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Иорданией и Ирландией.

Кроме того, будет увеличено число рейсов в Катар, Финляндию, Армению, Грецию, Австрию, Азербайджан, Хорватию, Швейцарию. Кроме того, оперштаб разрешил гражданам КНР и Лихтенштейна въезжать в Россию.