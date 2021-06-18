19 Июня 2021
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Россия восстанавливает авиасообщение с девятью странами, включая Турцию

Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. С 28 июня авиасообщение восстанавливается с Турцией, США, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Иорданией и Ирландией.

Кроме того, будет увеличено число рейсов в Катар, Финляндию, Армению, Грецию, Австрию, Азербайджан, Хорватию, Швейцарию. Кроме того, оперштаб разрешил гражданам КНР и Лихтенштейна въезжать в Россию.

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Теги: оперштаб, авиасообщение, Татьяна Голикова



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