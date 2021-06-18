19 Июня 2021
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Сабантуй в Нижневартовске (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Федеральный Сабантуй в Нижневартовске&quot;

В Нижневартовске прошла церемония открытия Федерального Сабантуя-2021

В Нижневартовске успешно прошла церемония открытия XXI Федерального Сабантуя. Первый день праздника стартовал на сцене Дворца искусств, где для приглашенных гостей выступили творческие коллективы Нижневартовска и артисты государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Вся церемония транслировалась онлайн на специально созданном для этого YouTube-канале. Данное решение стало вынужденной мерой в нынешних эпидемиологических условиях.

Сабантуй в Нижневартовске(2021)|Фото: ютуб-канал "Федеральный Сабантуй в Нижневартовске"Сабантуй в Нижневартовске(2021)|Фото: ютуб-канал "Федеральный Сабантуй в Нижневартовске"

Жителей Нижневартовска и гостей столицы Самотлора лично поприветствовала глава ХМАО-Югры Наталья Комарова, поздравив на татарском языке всех присутствующих и наблюдающих трансляцию церемонии открытия.

Наталья Комарова на открытии Сабантуя в Нижневартовске(2021)|Фото: ютуб-канал "Федеральный Сабантуй в Нижневартовске"

"Югра – многонациональный регион. Это семья для 124 народов, семья, объединенная взаимным уважением, доверием, заботой, ответственностью друг за друга. Мы бережно относимся к культуре каждого народа, стремимся воспитывать молодежь на знаниях о предках. Огромный вклад в это вносят общественные деятели, активные граждане региона, представляющее, в том числе, национальные культурные объединения. Мансийская пословица гласит: "Дружбой дорожить – сильнее быть". Татарская пословица: "Птицы сильны крыльями, а люди дружбой". Русская пословица: "Человек без друга, что земля без воды". У наших народов единое многовековое отношение к дружбе и мы готовы ею поделиться. Передаю Федеральному Сабантую тепло, энергию, добро нашей дружбы, а Федеральный Сабантуй передаем Ульяновской области. Желаю всем нам, каждому из нас не потерять друзей", - заключила Наталья Комарова.

К ее словам присоединился и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, который призвал все народы прививаться от коронавируса, чтобы и в следующем году встретиться и отметить национальный традиционный праздник.

Василь Шайхразиев на открытии Сабантуя в Нижневартовске(2021)|Фото: ютуб-канал "Федеральный Сабантуй в Нижневартовске"

Он же передал символ Федерального Сабантуя, бронзового крылатого коня "Тулпар" лично первому вице-губернатору Ульяновской области Александру Костомарову и члену национального совета всемирного конгресса татар, председателю региональной национально-культурной автономии Ульяновской области Рамису Сафину.

Сабантуй в Нижневартовске(2021)|Фото: ютуб-канал "Федеральный Сабантуй в Нижневартовске"

"Мы – Ульяновская область с большой честью и ответственностью, и моим личным волнением, принимаем эстафету и этот символ проведения Федерального Сабантуя в городе Ульяновске, который пройдет в следующем году. Сегодня Нижневартовск преподнес мне три урока: урок гостеприимства и даже погода, как не старалась, не смогла испортить ни торжественности, ни хорошего настроения, которые царили весь сегодняшний день. Глубокое уважение к культуре, традициям, языку других народов. И урок номер три – это чувство глубокой любви к родному краю, к Югре. Югра задала высокую планку в проведении праздника, и мы обязуемся провести Сабантуй не менее ярко, торжественно и красочно. И с погодой мы постараемся договориться", - заявил Костомаров.

Сабантуй в Нижневартовске(2021)|Фото: ютуб-канал "Федеральный Сабантуй в Нижневартовске"Сабантуй в Нижневартовске(2021)|Фото: ютуб-канал "Федеральный Сабантуй в Нижневартовске"

Напомним, что завтра, 19 июня в 12 часов на YouTube-канале состоится трансляция открытия соревнований по национальной борьбе "Корэш". Планируется, что за победу поборются около 60 участников. В администрации Нижневартовска Накануне.RU заверили, что все мероприятия проводятся, учитывая эпидемиологическую обстановку и с учетом строгого соблюдения требований Роспотребнадзора.

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Теги: Нижневартовск, Сабантую, открытие, трансляция



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