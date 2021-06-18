Россия окончательно выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

Денонсация Договора по открытому небу (ДОН) в России вступила в силу. Соответствующие уведомления Россия направила странам-депозитариям договора (Венгрии и Канаде), а также остальным государствам-участникам, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

"Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря 2021 года. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно – белорусские партнеры (между нашими странами в 1995 г. было заключено двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в группе, действие которого теперь также будет прекращено)", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Россия также предложила государствам-участникам в течение месяца собраться на конференцию, чтобы рассмотреть последствия выхода из ДОН России.

Напомним, в январе стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД РФ, ранее США "под надуманным предлогом" вышли из Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Всего участницами договора были 23 страны, а подписан он был в 1992 году. Согласно этому соглашению, страны-участницы могли свободно запускать разведывательные летательные аппараты друг над другом.

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