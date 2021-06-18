Миронов и Прилепин в Тюмени учредили организацию "Новая Евразия"

В Тюмени состоялась учредительная конференция общественного объединения "Новая Евразия". Среди учредителей оказались глава фракции "Справедливой России - За правду" в Госдуме Сергей Миронов, сопредседатель партии Захар Прилепин, члены члены Центрального совета партии Сергей Михеев и Николай Стариков, лидер движения "Новые скифы" Павел Зарифуллин, белорусский евразийский мыслитель Алексей Дзермант и другие.

Основной целью движения собравшиеся провозгласили восстановление Советского Союза. Идея создания надпартийного объединения "Новая Евразия" озвучивалась ещё 27 апреля в Москве, однако тогда участники конференции отмечали, что "Союза в прежней форме быть уже не может".

Однако и эра либерализма сейчас завершается. "По факту мы отрабатываем либерально-буржуазную экономику, даже в вульгарном ее виде. После ковида мы все понимаем, что великая эра либерализма завершилась – даже не в момент ковида, а раньше, когда стало понятно, что вся эта история не столь устойчива, как нам это объясняли в момент перестройки", - рассказал Захар Прилепин.

Миронов объяснил место проведения учредительной конференции тем, что "Тюмень когда-то была столицей Сибирского ханства, где десятки разных народов жили в мире и согласии".

Однако не все евразийцы считают, что проект сотрудничества СР и "За правду" в деле возрождения Советского Союза окажется эффективным.

"Это практически дословная копия "Международного евразийского движения" Александра Дугина, сделанная в предвыборных целях. Модная тема, которую пытаются конвертировать в электоральный эффект", - считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. В беседе с Накануне.RU он предположил, что это делается только для того, чтобы удержать на плаву "Справедливую Россию".