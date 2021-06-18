В Челябинской области экс-полицейский получил срок в колонии за изнасилование

Бывшего заместителя начальника отдела полиции "Чебаркульский" — начальника следственного отдела Рифа Биктимирова приговорили к 5 годам в колонии общего режима. Он признан виновным в изнасиловании и понуждении к действиям сексуального характера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Чебаркульского городского суда.

Напомним, Биктимиров был задержан в августе 2019 года. Его подозревали в изнасиловании сотрудницы, которое якобы произошло в 2017 году.

Суд запретил ему на два года занимать должности в правоохранительных органах, а также на государственной службе. Также он лишен специального звания "подполковник юстиции".