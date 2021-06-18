18 Июня 2021
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Политика В России
сбор подписей, подпись, документ (2017) | Фото: club-rf.ru

14 партий могут не собирать подписи для участия в выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России определила 14 политический партий, которые могут не собирать подписи избирателей, чтобы принять участие в выборах в Госдуму.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев пояснил, что "парламентская льгота" предоставляется партиям, чей список был допущен к распределению мандатов в Государственной Думе или региональных органах законодательной власти.

По этому критерию благодаря присутствию в Госдуме проходят "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". За счет присутствия в региональных парламентах такое право получили "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива", "Партия роста", "Зеленые", "Российская партия свободы и справедливости", "Гражданская платформа".

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Теги: выборы в госдуму, сбор подписей, политические партии



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