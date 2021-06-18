В Нижневартовске появится жилой дом с билдинг-садом и вторая очередь Рябинового бульвара

Квартал "Б", который располагается в центральной части города между улицами Ленина, Чапаева и Таежной, ждут преобразования в рамках договора о развитии застроенной территории. Благодаря реализации условий соглашения между администрацией города и застройщиком удалось решить вопрос о переселении граждан из ветхих строений, которые ранее были снесены на данном участке, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Снос ветхого жилья в рамках договора о развитии застроенных территорий предполагает строительство нового жилья. В соответствии с решениями генерального плана города в квартале "Б" предусмотрена функциональная зона многоэтажной жилой застройки, - рассказала заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Татьяна Старостенко. – В этой зоне появится многоквартирный разноуровневый по этажности дом на 570 квартир. Жилой комплекс предусматривает наличие билдинг-сада, дворовых площадок и автомобильных парковок".

По словам Старостенко, жилой дом будет возведен с учётом всех нормативов. К примеру, расстояние от близлежащих строений, в частности дома 38А по улице Ленина, составит не менее 40 м. Согласно расчёту застройщиков, будут соблюдены условия инсоляции жилых помещений, то есть в дома попадет достаточное количество солнечного света. Проект планировки территории квартала "Б" включает обустройство второй части Рябинового бульвара и сквера площадью более 31 тыс. "квадратов".

"Сквер будет развиваться как регулярный, есть такое понятие в ландшафтной архитектуре, - рассказала Татьяна Старостенко. – То есть место отдыха будет иметь четкую планировочную структуру. Предполагается создание арт-пространства, где можно будет организовать выставки под открытым небом; несколько детских и спортивных площадок разного назначения. К примеру, летом одну из площадок можно использовать для катания на роликах, зимой – на коньках".

Проект детальной планировки квартала "Б" предполагает сохранение самого большого зеленого массива. По словам начальника управления по природопользованию и экологии администрации города Олега Попенко, если сопоставить со спутниковым снимком план детальной планировки, видно, что именно та самая часть вдоль улиц Чапаева и Ленина попадает в зону благоустройства, а не в зону застройки жилого дома.

"Перед застройщиком поставлены условия максимально сохранить насаждения, которые уже произрастают в этой зоне, - пояснил Олег Попенко. – Правила благоустройства предполагают возможность выставить ограждения в процессе застройки, чтобы избежать уничтожения деревьев. Проанализировав состояние данного участка, мы выяснили, что здесь есть насаждения, которые стоит вырубить, они заражены паразитами, это, в основном, старые кусты ивы. Также есть насаждения, которым необходимо придать декоративную форму. Березы, которые были посажены 35-40 лет назад, обязательно надо сохранить. Подход будет индивидуальным".

Продолжение Рябинового бульвара – ещё одна часть рекреационной зоны. Предполагается, что вторая часть места отдыха будет обустроена в той же стилистике, что и первая. Здесь высадят яблоню, черемуху, пузыреплодник, рябину различных декоративных сортов.