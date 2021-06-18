ЦИК опубликовал расписание выборов в Госдуму и предвыборной кампании

Центральная избирательная комиссия Росси сегодня утвердила календарный план по подготовке и проведению выборов в Госдуму. Напомним, в этот раз они будут трехдневными: с 17 по 19 сентября.

Выдвижение кандидатов и списков кандидатов пройдет с 18 июня по 12 июля. Не позднее 13 июля в ЦИК должны быть представлены списки кандидатов. С 5 июля по 4 августа – подача документов для регистрации. Регистрация кандидатов, списков кандидатов или отказ в регистрации – не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.

Агитацию в СМИ можно будет проводить с 21 августа до 00:00 17 сентября. Политические партии должны опубликовать предвыборные программы не позднее 29 августа. С 14 сентября по 21:00 19 сентября запрещается публикация опросов и прогнозов по думским выборам, с 17 сентября по 21:00 19 сентября –запрещается публикация данных об итогах голосования.

Подача заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения:

- в ТИК, МФЦ, через ЕПГУ – с 2 августа по 13 сентября;

- в УИК – с 8 по 13 сентября.

Сам голосование будет проходить в каждый из дней с 8 до 20 часов. Не позднее 4:00 20 сентября протоколы УИК должны быть размещены в интернете. Установление общих результатов выборов – не позднее 4 октября, официальная публикация результатов – не позднее 9 октября.