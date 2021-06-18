18 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

В Челябинской области возбудили уголовное дело после вырубки деревьев под строительство яхт-клуба

В ЗАТО Снежинск возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при выделении земельного участка в водоохраной зоне озера Сунгуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2018 году комитет по управлению имуществом Снежинска заключил с гражданином договор аренды земельного участка, часть которого находилась в водоохранной зоне водного объекта. Администрацией незаконно было выдано разрешение на строительство лодочной мастерской яхт-клуба и вырубку 249 кубометров сосны, березы и осины, которые были реализованы субарендатору земельного участка. Эти деревья относились к защитным лесам, расположенным в водоохранной зоне озера Сунгуль.

Прокурор обратился в суд с требованием признать постановление администрации незаконными, сделку по заключению договора купли-продажи вырубленных деревьев субарендатору недействительной, а также обязать администрацию привести земельный участок в первоначальное состояние, освободить от построенного объекта, восстановить лесные насаждения и взыскать с мэрии 8 млн руб. По ходатайству прокурора суд применил обеспечительные меры в виде запрета субарендатору производить любые действия, направленные на продолжение строительных и иных видов работ на участке.

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Теги: вырубка, строительство, уголовное дело,



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