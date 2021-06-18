18 Июня 2021
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Общество
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации части жителей по всей стране

Обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Туле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, обязательная вакцинация коснется "групп риска".

"Этим инструментом при необходимости будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала Попова на заседании ЦИК России.

Напомним, обязательная иммунизация групп риска уже введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово, Ленинградской области. Кроме того, обязательную вакцинацию сотрудников ряда предприятий могут ввести и в Тюменской области.

Отметим, в конце мая, после скандала в Якутии, президента РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация – дело добровольное.

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Теги: вакцинация, роспотребнадзор



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