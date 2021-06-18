В Екатеринбурге вновь стартуют велосипедные гонки по барам

Организаторы велопробега по барам B&Ride в Екатеринбурге объявили об очередном марафоне по заведениям уральской столицы.

"Александр Цариков (один из авторов велопробега) вновь собирает друзей и авантюристов на экстравагантные велопрогулки по заведениям и улицам Екатеринбурга!" – говорится на официальном сайте марафона.

Всего этим летом планируется три заезда. Участники должны проехать 13 км и отметиться в каждом из семи баров. Карту с маршрутом любители велоспорта и холодных напитков получат на старте. Пить алкоголь не обязательно.

Вступительный взнос – 488 руб. для участников прошлых заездов и 688 руб. для новичков, которые получат фирменные майки. Проезжая маршрут, гонщики отмечаются в каждом из баров, после чего направляются к финишу. Там будет торжественное вручение призов самому быстрому, самому медленному и самому нарядному "спортсмену". В этом году тематика костюмов — супергерои.

Напомним, что в прошлые годы у организаторов конкурса были проблемы с ГИБДД, которые скептически отнеслись к толпе нетрезвых и веселых велосипедистов. Именно поэтому с 2016 г. употребление алкогольных напитков не является обязательным условием участия.