Ямальские следователи проводят проверку мангальщика, окатившего беременную женщину жидкостью для розжига

Ямальские следователи проверяют информацию о нечастном случае, который произошел в День Победы в Тарко-Сале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного СКР.

Во время праздничных гуляний у палатки с шашлыками мангальщик подливал в мангал жидкость для розжига, и ее ветром выплеснуло на стоявшую неподалеку беременную женщину. Пострадавшая получила ожоги, а впоследствии потеряла ребенка.

Организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В частности, следователи дадут оценку качеству услуг, которые оказывал мужчина.