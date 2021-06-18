У 90% заболевших москвичей индийский штамм коронавируса - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин привел неожиданные данные: 89,3% москвичей, заболевших коронавирусом, подцепили индийский штамм. По словам градоначальника, для сопротивления этому штамму у человека должно быть в два раза больше антител, чем для борьбы с уханьским штаммом COVID-19.

"Последние данные, которые мы получили, это 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемая "дельта" - это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется и самое неприятное - чтобы ему противостоять, количество антител у человека должно быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр добавил, что сейчас популяционный иммунитет в Москве 60%, но если пересчитать с учетом людей только с высокими титрами антител – он составит около 25%.

"По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю, причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - добавил мэр.