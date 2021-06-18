Курортный сезон - 2021 в Крыму: Отключения воды, затопленная Ялта, режим ЧС, нарушение электроснабжения и запрет на въезд

Крым в эти дни подвергся природной стихии. Затопления Керчи, бурлящие потоки воды на дорогах городов Южного берега Крыма, нарушенное электроснабжение Фороса, теперь и отключение водоснабжения в Ялте. будет временно отключено.

Ливни и грозы оказались в июней 2021 года действительно небывало сильными, но по факту оказалось, что крымская инфраструктура ее не выдержала.

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко так проинформировала население о предстоящих трудностях: "Прошу всех запастись водой, потому что сейчас будет запланированное отключение воды по региону. Как только мы сделаем графики, мы тут же их массово опубликуем в открытом доступе, для того чтобы бы вы с ними ознакомились". Такое видеообращение опубликовано в городском Instagram.

Также после стихии на насосной станции поселка Форос под городом отключено электричество. Павленко уточнила, что населенный пункт остался без воды. Коммунальные службы работают в режиме ЧС. Ранее власти Ялты закрыли въезд в город из-за неконтролируемого потока воды. Кроме того, в городе некоторые улицы останутся без электроэнергии, чтобы не произошло короткого замыкания из-за потопа.

Напомним, в ночь на 18 июня месячная норма осадков обрушилась на ЮБК.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил , что власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.