18 Июня 2021
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Общество В России За рубежом
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Десятки граждан США и Канады просят российское гражданство

В редакцию RT обратились многодетные семьи из США и Канады с просьбой оказать им содействие в переселении в Россию. Причиной, побудившей принять такое решение, является антисемейная политика властей в этих странах.
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Они заявляют, что за ширмой политкорректности и толерантности проводится политика разрушения основополагающих устоев общества, а Россия "является оплотом традиционных ценностей".

Православный священник Джозеф Глисон, переехавший несколько лет назад из США в Россию, отмечает, что ситуация для семей в США критическая и люди готовы уезжать. Но из-за проблем с трансграничным перемещением это стало затруднительным, а участвовать в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, они не могут. Они направляли запрос в МВД, Россотрудничество и МИД с просьбой разрешить им въезд в страну в исключительном порядке, а также рассмотреть возможность выделения квот на разрешение на временное проживание, но там ответили, что въезд в страну для иностранцев закрыт.

Напомним, осенью на съезде Демократической партии был анонсирован по сути "крестовый поход" против традиционных семейных ценностей.

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Теги: США, Канада, гражданство



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