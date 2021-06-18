18 Июня 2021
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Общество
Сергей Аксенов на лодке в затопленной Керчи (2021) | Фото: Крым24

"Кроль был хорошим": Аксенов пообещал поощрить плывших за его лодкой спасателей

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал поощрить всех, кто помогал ликвидировать последствия потопа в Керчи, в том числе спасателей-пловцов.

"Поощрим всех, включая пловцов, которые Крым вчера продвигали. Молодцы МЧС, двигались уверенно, кроль был хорошим", - цитирует Аксенова "Интерфакс".

Напомним, накануне весь рунет облетели кадры со спасателями, плывущими за лодкой Сергея Аксенова.

В местном управлении министерства сообщили, что не знают этих людей и это были не спасатели, а просто какие-то добровольцы с неясными мотивами.

Но после этого сам глава Крыма дал комментарий журналистам, в котором подтвердил: пловцы в грязных водах Керчи – сотрудники МЧС.

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Теги: крым, сергей аксенов, потоп, спасатели



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