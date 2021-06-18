18 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Власти Тюменской области не подтвердили введение обязательной вакцинации в регионе

Власти Тюменской области не подтвердили информацию о том, что якобы обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции могут ввести для сотрудников ряда предприятий.

Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе в ответ на запрос. При этом было отмечено, что в регионе вводятся новые меры безопасности.

"На сегодня вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Тюменской области не стоит. Решение об обязательной вакцинации будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации. При этом работодателям региона рекомендовано обеспечить перевод не менее 30% трудовых коллективов на дистанционный режим работы. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитывать тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19. Соответствующие изменения внесены сегодня в постановление Правительства Тюменской области №120-п", - говорится в сообщении.

При допуске на работу сотрудников по прибытии из отпусков из других регионов России рекомендуется соблюдать одно из следующих условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. При этом дата забора материала не должна превышать трех дней со дня прибытия в Тюменскую область. Наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала.

Рекомендуется обеспечить стимулирование трудовых коллективов к вакцинации против COVID-19, а также предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.

Управляющим компаниям рекомендовано возобновить обработку дезинфицирующими средствами подъездов и мест общего пользования в многоквартирных домах.

Режим повышенной готовности продлен до 18 июля.

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, прививка



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