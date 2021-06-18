Арестованный экс-схиигумен Сергий отказался от своих адвокатов

Бывший схиигумен Сергий, в миру Николай Романов, отказался от двух своих адвокатов – Романа Ровери и Нины Авериной. Письмо с объяснением экс-клирика опубликовано в Telegram-канале "Защита Отца Сергия".

По словам самого Романова, адвокаты без его ведома "публично выступали, формируя общественное мнение, расходящееся с внутренними убеждениями" своего подзащитного. При этом Романов не раз подчеркивал, что находится вне государственной и церковной политики.

Следующей причиной отстранения адвокатов стало якобы затягивание процесса ознакомления с материалами дела, что, по словам арестованного, привело к продлению содержания под стражей еще на два месяца.

Помимо этого, Аверина и Ровери якобы всего четыре раза за 5,5 месяцев навещали бывшего схиигумена, при этом, не выполнив ни одной из его просьб. Более того, Романов заявил, что публичное утверждение Авериной о его здоровье являлось голословным.

В СКР уточнили обвинение бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, добавив, что бывший клирик не просто склонял людей к самоубийству, а уговаривал их. К такому выводу пришли в Екатеринбургской епархии после того, как ознакомились с материалами дела. Несмотря на то, что пострадавших нет, Романову грозит до четырех лет колонии. На данный момент стороны продолжают ознакомление с материалами дела.

Ранее Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста бывшему схиигумену Сергию. Экс-клирик должен остаться под стражей. Согласно решению суда, Николай Романов будет находиться в СИЗО до 29 августа этого года. Он заявил, что уже не вернется в Среднеуральский женский монастырь.