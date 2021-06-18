Выборы в Госдуму продлятся три дня: с 17 по 19 сентября - ЦИК

Центральная избирательная комиссия России одобрила проведение трехдневных выборов в сентябре 2021 года.

Накануне указ о назначении на 19 сентября единого дня голосования подписал президент России. Сегодня ЦИК, получившая в этом году соответствующие полномочия, расширила ЕДГ до трех дней: с 17 по 19 сентября (пятница, суббота, воскресенье). В эти же дни пройдут и местные выборы разных уровней.

"Добро" на проведение трехдневных выборов на заседании ЦИКа дала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она, правда, попросила воздержаться от придомового голосования, во время которого граждане активно общаются.

Председатель Центризбиракома Элла Памфилова сообщила о том, почему в комиссии считают необходимым многодневное голосование.

"Мы очень надеемся, что через три месяца ситуация улучшится. Но, скорее всего, не настолько, чтобы пренебрегать мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Приоритетом для нас остается здоровье граждан. Второе: граждане положительно отнеслись к многодневному голосованию: у них расширились возможности, выбор – где, когда и каким образом можно проголосовать. Мы пришли к выводу, что оптимальный вариант – это три дня, которые гарантируют безопасность, доступность и удобство для избирателей", - заключила глава ЦИК.

По мнению Памфиловой, трудно придется наблюдателям и членам избиркомов, поскольку они будут работать в три раза больше. Зато выиграют избиратели, и, "как ни странно, партии, критикующие нас больше всего – это уже показали многодневные выборы, которые у нас идут почти каждые выходные".