18 Июня 2021
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Происшествия В России Москва
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

Бывший зампред ЦБ РФ задержан по делу о выводе 3,2 млрд рублей из "Инвестбанка"

Бывший заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко задержан в Москве по делу о выводе 3,2 млрд рублей из "Инвестбанка".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в 2019 году. Деньги выводились под видом невозвратных кредитов.

Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди них - экс-председатель Сергей Менделеев, бывшие члены наблюдательного совета банка Сергей Зайцев и Владимир Гезин.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" напоминает, что Корищенко - известный российский финансист, помимо ЦБ, он работал в ММВБ, "Тройке Диалог", на Фондовой бирже РТС. А его колонки можно было прочесть в журнале Forbes, в своих статьях он, в том числе, писал о том, как "ЦБ обнаружил новый способ хищения денег".

Напомним, московский "Инвестбанк" был лишен лицензии ЦБ РФ в декабре 2013 года. 10 декабря в головном офисе АКБ "Инвестбанк" на Гончарной улице в Москве была проведена выемка документов. Как заявили тогда в кредитной организации, следственные действия проводились в отношении клиентов банка - юридических лиц, к деятельности Инвестбанка они отношения не имеют.

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Теги: Константин Корищенко, Инвестбанк, ЦБ РФ



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