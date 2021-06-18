Бывший зампред ЦБ РФ задержан по делу о выводе 3,2 млрд рублей из "Инвестбанка"

Бывший заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко задержан в Москве по делу о выводе 3,2 млрд рублей из "Инвестбанка".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в 2019 году. Деньги выводились под видом невозвратных кредитов.

Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди них - экс-председатель Сергей Менделеев, бывшие члены наблюдательного совета банка Сергей Зайцев и Владимир Гезин.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" напоминает, что Корищенко - известный российский финансист, помимо ЦБ, он работал в ММВБ, "Тройке Диалог", на Фондовой бирже РТС. А его колонки можно было прочесть в журнале Forbes, в своих статьях он, в том числе, писал о том, как "ЦБ обнаружил новый способ хищения денег".

Напомним, московский "Инвестбанк" был лишен лицензии ЦБ РФ в декабре 2013 года. 10 декабря в головном офисе АКБ "Инвестбанк" на Гончарной улице в Москве была проведена выемка документов. Как заявили тогда в кредитной организации, следственные действия проводились в отношении клиентов банка - юридических лиц, к деятельности Инвестбанка они отношения не имеют.